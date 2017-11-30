Мощный циклон обрушился на южные провинции Таиланда, есть жертвы

В южных регионах Таиланда продолжает бушевать мощный циклон, шесть человек погибли, сообщает в четверг The Phuket News.

"По-прежнему затоплены территории восьми провинций на юге Таиланда. Наводнение продолжается в Накхоне, Шри Таммарате, Наратхивате, Паттани, Фатталунге, Сонгкхле, Сурат Тхани, Транг и Яле, Чейаполь Титисаке", - говорится в сообщении.

В результате стихийного бедствия уже погибли шесть человек. Более 385 тыс. человек в 2 540 деревнях были вынуждены покинуть свои дома.

Тем не менее, циклон в Таиланде не повлиял на отдых российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров, никто из россиян не отказался от бронирований. "Экскурсионные программы выполняются по плану, предупреждения действуют только относительно морских прогулок и экскурсий", - отметили в АТОР.