Миротворцы ОДКБ готовы подключиться к сирийскому урегулированию - начальник Объединённого штаба

Миротворческие контингенты Организации Договора о коллективной безопасности готовы принять участие в урегулировании ситуации в Сирии, а также в других регионах мира, заявил в четверг начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров

"Какое решение примут главы государств - такое и будет исполнено. Я скажу только о том, что наши миротворческие контингенты к выполнению любых задач и в любой точке мира готовы", - сообщил А.Сидоров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса-АВН" о возможности подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию обстановки в Сирии.

По оценке генерала, соответствующий миротворческий потенциал ОДКБ наглядно подтвердили учения, которые были проведены в этом году на территории Казахстана.

При этом военачальник отметил, что "миротворческие контингенты ОДКБ применяются на основе решения Совета коллективной безопасности (СКБ)". "Для того, чтобы на сегодняшний день их применить на территории другого государства, наверное, нужно, опять таки, решение СКБ и решение Совета безопасности ООН", - констатировал А.Сидоров.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.