Миротворцы ОДКБ готовы подключиться к сирийскому урегулированию - начальник Объединённого штаба

Миротворческие контингенты Организации Договора о коллективной безопасности готовы принять участие в урегулировании ситуации в Сирии, а также в других регионах мира, заявил в четверг начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров
"Какое решение примут главы государств - такое и будет исполнено. Я скажу только о том, что наши миротворческие контингенты к выполнению любых задач и в любой точке мира готовы", - сообщил А.Сидоров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса-АВН" о возможности подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию обстановки в Сирии.
По оценке генерала, соответствующий миротворческий потенциал ОДКБ наглядно подтвердили учения, которые были проведены в этом году на территории Казахстана.
При этом военачальник отметил, что "миротворческие контингенты ОДКБ применяются на основе решения Совета коллективной безопасности (СКБ)". "Для того, чтобы на сегодняшний день их применить на территории другого государства, наверное, нужно, опять таки, решение СКБ и решение Совета безопасности ООН", - констатировал А.Сидоров.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация
Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга
Нефть дорожает на сигналах продления сделки ОПЕК, но февральская Brent ниже $63 за баррель
Строительство ж/д ветки в Афганистан началось в Туркмении в рамках транспортного коридора "Лазурит"
Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ