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АПК 30.11.2017 14:33

Азербайджан закупил в Китае 1 млн саженцев шелковицы

В Азербайджан из Китая доставлено 1 млн саженцев шелковицы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

«Саженцы в количестве 1 млн единиц доставлены в Баку 29 ноября. Оперативно посредством выделенного транспорта саженцы направлены в регионы Азербайджана, в частности Товуз, Ленкорань, Шеки, Барда и Уджар. В дальнейшем саженцы из этих районов будут направлены в 38 близлежащих регионов страны», - сказали в министерстве.

Все привезенные саженцы прошли фитосанитарный контроль, и с 30 ноября начинается их посадка.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШЕЛКОВИЦА, САЖЕНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]