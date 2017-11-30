Азербайджан закупил в Китае 1 млн саженцев шелковицы

В Азербайджан из Китая доставлено 1 млн саженцев шелковицы, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

«Саженцы в количестве 1 млн единиц доставлены в Баку 29 ноября. Оперативно посредством выделенного транспорта саженцы направлены в регионы Азербайджана, в частности Товуз, Ленкорань, Шеки, Барда и Уджар. В дальнейшем саженцы из этих районов будут направлены в 38 близлежащих регионов страны», - сказали в министерстве.

Все привезенные саженцы прошли фитосанитарный контроль, и с 30 ноября начинается их посадка.

Б.Рустамбеков