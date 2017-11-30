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ТЭК 30.11.2017 14:35

Иран и Минэнерго РФ подписали контракт по продаже иранской нефти

Иран и министерство энергетики России подписали контракт по поставкам иранской нефти на мировые рынки через структуру российского ведомства "Промсырьеимпорт", сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]