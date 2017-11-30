Иран и Минэнерго РФ подписали контракт по продаже иранской нефти

Иран и министерство энергетики России подписали контракт по поставкам иранской нефти на мировые рынки через структуру российского ведомства "Промсырьеимпорт", сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

По его словам, первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября.