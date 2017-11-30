Турция экстрадировала двух обвиняемых в шпионаже и причастности к убийству россиян - газета

Власти Турции экстрадировали из страны двух россиян, обвиненных в шпионаже и причастности к убийству, сообщила в четверг газета "Хюрриет".
По ее данным, Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в апреле прошлого года в связи с расследованием убийства в Турции некоего чеченского полевого командира Вахида Эделгириева.
Гражданам РФ вменялись в вину "попытки добыть государственную секретную информацию в разведывательных целях", "содействие в предумышленном убийстве", "подделка официальных документов", пишет издание.
Арестованные своей вины не признали.
На слушаниях в конце октября на основании указа о чрезвычайном положении, допускающем обмен и экстрадицию в интересах национальной безопасности, прокурор попросил освободить россиян с последующим выдворением их из страны.
"Хюрриет" утверждает, что А.Смирнов и Ю.Анисимов были выдворены из Турции в обмен на освобождение заместителей председателя запрещенного в РФ меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
Как сообщалось, после снятия с них обвинений в организации массовых беспорядков в 2014 году и в призывах сепаратизму, в конце октября А.Чийгоз и И.Умеров были переданы Турции. Сейчас они находятся на Украине.
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