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Дальнее зарубежье 30.11.2017 16:36

В ЕС вводятся новые правила для усиления защиты потребителей

Совет ЕС утвердил в четверг регламент, направленный на усиление сотрудничества между национальными властями стран ЕС, которые отвечают за применение законодательства о защите потребителей, сообщила пресс-служба совета.

"Целью регламента является модернизация механизмов сотрудничества для дальнейшего снижения ущерба потребителям в результате трансграничных нарушений законодательства ЕС о защите потребителей", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Как отмечается в сообщении совета, новый свод правил призван "ответить на вызовы цифровой экономики и развитие розничной трансграничной торговли в ЕС".

"Новые правила будут способствовать укреплению доверия граждан и предприятий к электронной торговле", - сказано в коммюнике.

В нем напоминается, что официальное утверждение законодательного текста последовало за достигнутым Советом ЕС соглашением с Европарламентом 21 июня 2017 года.

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Тэги: ЕС, ПОТРЕБИТЕЛИ, ТОРГОВЛЯ, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]