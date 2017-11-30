В ЕС вводятся новые правила для усиления защиты потребителей

Совет ЕС утвердил в четверг регламент, направленный на усиление сотрудничества между национальными властями стран ЕС, которые отвечают за применение законодательства о защите потребителей, сообщила пресс-служба совета.

"Целью регламента является модернизация механизмов сотрудничества для дальнейшего снижения ущерба потребителям в результате трансграничных нарушений законодательства ЕС о защите потребителей", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Как отмечается в сообщении совета, новый свод правил призван "ответить на вызовы цифровой экономики и развитие розничной трансграничной торговли в ЕС".

"Новые правила будут способствовать укреплению доверия граждан и предприятий к электронной торговле", - сказано в коммюнике.

В нем напоминается, что официальное утверждение законодательного текста последовало за достигнутым Советом ЕС соглашением с Европарламентом 21 июня 2017 года.