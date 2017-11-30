Путин прилетел в Минск на саммит ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече глав государств планируется "обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ".

По итогам заседания будет подписана Декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ.

Ожидается также, что на утверждение президентов государств-членов ОДКБ будет представлен проект Плана реализации Стратегии коллективной безопасности на период до 2025 года и ряд других документов, в том числе в сфере информационной безопасности, противодействия незаконной миграции.

В следующем году, как ожидается, в ОДКБ будет председательствовать Казахстан.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.