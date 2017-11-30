Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация

Баку, Анкара и Исламабад заявляют о готовности активного развития сотрудничества в сферах обороны и безопасности, говорится в Бакинской декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в четверг.
«Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Эльмар Мамедъяров, Мевлуд Чавушоглу и Хаваджа Мухаммед Асиф отметили готовность к развитию активного сотрудничества в сферах обороны и безопасности», - говорится в документе, распространенным пресс-службой МИД Азербайджана.
Главы МИД подчеркнули приверженность своих государств к усилению сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным изготовлением и торговлей наркотическими веществами и прекурсорами, незаконной торговлей оружием и людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, отмыванием «грязных денег», киберпреступностью и другими угрозами транснациональной безопасности.
Стороны выразили готовность развивать межнациональные контакты в сферах культуры, образования, здравоохранения, туризма, молодежи, спорта и т.д.
«Мы также готовы продолжать регулярные консультации между тремя государствами вокруг вопросов регионального и глобального характера, а также усиливать сотрудничество в рамках международных организаций», - подчеркивается в Бакинской декларации.
Р.Бабаев
Часть рудников мира будет полностью роботизирована уже в следующем десятилетии - Anglo
Азербайджан готов к продлению соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК – глава Минэнерго
Иран и Минэнерго РФ подписали контракт по продаже иранской нефти
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
БТА направит около 2,7 млн манатов на создание в Баку пандусов в переходах
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
В Бялакяне будет построена Детская школа искусств за 5,2 млн манатов
Лидеры стран ОДКБ дадут оценку ситуации в Сирии в совместном заявлении
Папа римский прибыл в Бангладеш, где встретится с бежавшими из Мьянмы мусульманами-рохинджа
Мэр-мусульманин Лондона высказался против визита Трампа в Британию
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
Компания Bakcell провела Мастер-класс по питчингу для девелоперов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ