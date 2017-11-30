Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация

Баку, Анкара и Исламабад заявляют о готовности активного развития сотрудничества в сферах обороны и безопасности, говорится в Бакинской декларации, принятой по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в четверг.

«Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана Эльмар Мамедъяров, Мевлуд Чавушоглу и Хаваджа Мухаммед Асиф отметили готовность к развитию активного сотрудничества в сферах обороны и безопасности», - говорится в документе, распространенным пресс-службой МИД Азербайджана.

Главы МИД подчеркнули приверженность своих государств к усилению сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным изготовлением и торговлей наркотическими веществами и прекурсорами, незаконной торговлей оружием и людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, отмыванием «грязных денег», киберпреступностью и другими угрозами транснациональной безопасности.

Стороны выразили готовность развивать межнациональные контакты в сферах культуры, образования, здравоохранения, туризма, молодежи, спорта и т.д.

«Мы также готовы продолжать регулярные консультации между тремя государствами вокруг вопросов регионального и глобального характера, а также усиливать сотрудничество в рамках международных организаций», - подчеркивается в Бакинской декларации.

Р.Бабаев