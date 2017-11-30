Грузия ожидает реальных результатов от форума Шелкового пути - премьер

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили убежден, что прошедший в Тбилиси 28-29 ноября международный форум Шелкового пути придаст новый толчок развитию транзитного и логистического потенциала страны.
"Тбилисский форум Шелкового пути" еще раз показал, что те шаги, которые мы осуществляем в направлении развития транзитного, логистического, производственного и экспортного потенциала, абсолютно правильные", - заявил Г.Квирикашвили на заседании правительства в четверг.
По оценке премьера, прошедшие два дня, в течение которых более 2 тысяч делегатов из 60 стран, в том числе премьер-министры и вице-премьеры, министры, представители деловых кругов и бизнеса, международных организаций, обсуждали перспективы углубления сотрудничества с целью реализации проекта "Один пояс - один путь", были весьма плодотворными.
"Результаты обязательно будут. В рамках форума состоялось множество двусторонних встреч, по итогам которых нами были подписаны около 10 важных соглашений", - отметил Г.Квирикашвили.
В частности, он акцентировал внимание на меморандуме о сотрудничестве между Грузией и Китаем, в соответствии с которым правительства двух стран будут содействовать созданию в Грузии совместных экономических зон и технопарков, а также внедрению инноваций, отметил соглашения с группой Европейского инвестиционного банка, предоставляющие грузинским банкам гарантии на 94 млн евро для кредитования малого бизнеса.
Глава правительства многого ожидает также от "Национального фонда возрождения Грузии", договор об учреждении которого был подписан в дни форума между грузинским государственным АО "Партнерский фонд" и одной из крупнейших в Китае корпорацией China Energy Company Limited, что, по его словам, "создает новую инвестиционную платформу и будет прочным финансовым инструментом для поддержки важных бизнес проектов".
"Очень важно, что в рамках форума было подчеркнуто, что Грузия является региональным хабом транспортных инвестиций, логистики и сервисов", - подчеркнул Г.Квирикашвили.
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