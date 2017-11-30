После референдума о независимости Каталония потеряла 5% туристов, турпоток в Мадрид вырос на 7%

В октябре, после прошедшего в Каталонии референдума о независимости, число иностранных туристов, посетивших регион, снизилось по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,7% - до 1,5 млн человек, сообщает в четверг Национальный институт статистики Испании.

По всем остальным популярным направлениям Испании турпоток вырос. Так, на Канары, второе по популярности направление, в октябре прибыло на 3,1% туристов больше - 1,3 млн человек. Балеарские острова также посетили порядка 1,3 млн человек (рост на 1,1%). В Андалусию приехало на 2,6% больше туристов, в Валенсию - на 6,6%, а в автономное сообщество Мадрид - на 7,2%.

Несмотря не снижение турпотока, Каталония остается на первом месте по количеству приезжающих туда туристов. Так, в Каталонию едут 20,5% туристов, а в Мадрид - 8,6%. Количество туристов, посещающих Каталонию, в целом с начала года выросло на 6,6%.

В целом, в октябре Испанию посетили 7,3 млн иностранных туристов, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Больше всего туристов в Испанию в октябре приехало из Великобритании - 1,66 млн человек. Из России в Испании за октябрь побывало 80,7 тыс. туристов.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признали центральные власти Испании. Конституционный суд Испании признал не соответствующей закону принятую парламентом Каталонии 27 октября декларацию о независимости и не соответствующим конституции прошедший референдум.

В конце октября правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент. Досрочные выборы в парламент запланированы на 21 декабря.