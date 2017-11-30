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Дальнее зарубежье 30.11.2017 14:48

Мэр-мусульманин Лондона высказался против визита Трампа в Британию

Мэр Лондона Садик Хан призвал не допустить визита президента США Дональда Трампа в Великобританию на фоне публикации им материалов британской ультраправой организации Britain First в Twitter-аккаунте Д.Трампа.

"Являясь мэром большого многонационального города, я и раньше призывал Терезу Мэй отменить ее непродуманное предложение государственного визита президента (США Дональда - ИФ) Трампа. После недавнего инцидента, все более явным становится то, что любой официальный визит президента Трампа не получит поддержки", - говорится в заявлении С.Хана, опубликованном в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Т.Мэй пригласила Д.Трампа с государственным визитом в Великобританию спустя неделю после его инаугурации. Д.Трамп до сих пор Великобританию не посетил.

С.Хан в своем обращении также привал Т.Мэй использовать "все влияние, которое, как утверждают она и ее правительство, у них есть на президента и его администрацию, чтобы попросить его удалить эти твиты и извиниться перед подданными Великобритании".

В среду Д.Трамп опубликовал три сообщения заместителя лидера британской ультраправой политической организации Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в Twitter. Размещенные в сообщениях видео имели антимусульманскую направленность.

Ситуацию обсудили в парламенте Великобритании. Позднее Т.Мэй заявила, что со стороны президента "было неправильно" публиковать подобные видео.

В ответ Д.Трамп призвал Т.Мэй, вместо критики в отношении него самого, обратить внимание на проблему радикального исламского терроризма в Великобритании.

С.Хан стал первым мусульманином, получившим должность мэра столицы в стране-члене ЕС. Его родители эмигрировали в Британию из Пакистана незадолго до рождения С.Хана. Мэром Лондона С.Хан стал в 2016 году, до него эту должность занимал Борис Джонсон, который теперь возглавляет МИД Великобритании.

С.Хан является представителей Лейбористской партии, также ранее он занимал пост заместителя министра транспорта Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МЭР, ТРАМП


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