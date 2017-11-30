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30.11.2017 14:55

В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»

29 ноября с.г. в галерее «Nur Art House» состоялись открытие выставки картин и лекция члена Союза художников Азербайджана, лауреата международных конкурсов Джамали Рахманлы «Вдохновение странника». Мероприятие было организовано совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве».

Гостей выставки приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и учредитель галереи «Nur Art House», доктор искусствоведения, профессор Ройа Тагиева.

На выставке были представлены работы художницы, созданные в поездках по Германии, Франции, Ирландии, странам Средиземноморья и родному Азербайджану или под впечатлением от них. Это – путевые заметки в красках.

Лекция Джамали Рахманлы была поделена на две части – «Странники» и «Раскрываясь в пути». В первой части молодая художница рассказала о странствиях известных художников – Пабло Пикассо, Анри Матисса, Сальвадора Дали, Игоря Грабаря, Саттара Бахлулзаде, и о том, что в этих путешествиях их вдохновляло на творчество. Вторая часть лекции была посвящена описанию картин, созданных в путешествиях.

Фотографии:


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]