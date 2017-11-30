Азербайджан готов к продлению соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК – глава Минэнерго

Азербайджан готов поддержать решение о продлении соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в случае его принятия в ходе министерской встречи в Вене в четверг, заявил министр энергетики республики Парвиз Шахбазов.

«Сегодня наглядно видно влияние результатов соглашения по сокращения нефтедобычи на мировые рынки. За минувший период на нефтяных рынках имел место определенный рост цен на сырую нефть и эта тенденция продолжается. В то же время цена нефти стабилизировалась, резервы мирового рынка сократились наполовину. Все это является существенным показателем для продления данного соглашения», - сказал П.Шахбазов в интервью госагентству «Азертадж».

Министр отметил, что данная позиция совпадает с позицией многих стран, участвующих на встрече министров энергетики стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене в четверг и велика вероятность присоединения к этой инициативе новых стран.

«Чем больше стран присоединится к этому соглашению, тем выше будет его эффективность и результативность. Что касается позиции Азербайджана, если по итогам Венской встречи будет достигнута общая договоренность, наша страна поддержит этот процесс», - подчеркнул министр.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что большинство стран ОПЕК выступают за продление соглашения об ограничении добычи нефти минимум на 6 месяцев, максимум - на 9 месяцев. "Мы думаем, что ОПЕК сегодня достигнет соглашения о продлении соглашения на срок от 6 до 9 месяцев. Сценарий продления соглашения на более длительный период - на 9 месяцев - лучше для рыночной стабильности, это ограничит добычу до конца 2018 года", отметил Б.Н.Загнане.

Он отметил, что нефтедобывающие страны не обсуждали более существенное сокращение добычи, чем уже согласованные 1,8 млн баррелей в сутки (б/с).

Большинство стран ОПЕК удовлетворяют цены на нефть на уровне $62-$65 за баррель, отметил Б.Н.Зангане.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки - до ниже 800 тыс. б/с. Азербайджан в январе-сентябре года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.

Н.Аббасова





