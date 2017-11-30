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Регион 30.11.2017 17:03

Группу вооруженных уроженцев Чечни задержали в Афганистане

В восточной афганской провинции Логар силы безопасности задержали одиннадцать уроженцев Чечни, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.

"Одиннадцать уроженцев Чечни, в том числе женщины и дети, были задержаны с оружием силами безопасности на территории уезда Азра. У задержанных изъято два реактивных снаряда, два автомата Калашников, мотоцикл и автомобиль "Датсун"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти лица прибыли в уезд Азра с территории уездов Хесарак и Хогяни соседней провинции Нангархар, где идут боевые действия между боевиками террористической группировки "Исламское государство" и радикального движения "Талибан" (запрещены в России).

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИНОСТРАНЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]