Группу вооруженных уроженцев Чечни задержали в Афганистане

В восточной афганской провинции Логар силы безопасности задержали одиннадцать уроженцев Чечни, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.

"Одиннадцать уроженцев Чечни, в том числе женщины и дети, были задержаны с оружием силами безопасности на территории уезда Азра. У задержанных изъято два реактивных снаряда, два автомата Калашников, мотоцикл и автомобиль "Датсун"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти лица прибыли в уезд Азра с территории уездов Хесарак и Хогяни соседней провинции Нангархар, где идут боевые действия между боевиками террористической группировки "Исламское государство" и радикального движения "Талибан" (запрещены в России).