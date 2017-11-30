Часть рудников мира будет полностью роботизирована уже в следующем десятилетии - Anglo

Некоторые из рудников мира уже в следующем десятилетии будут работать без участия человека, полагаясь исключительно на автоматику, виртуальные модели и датчики, заявил технический директор Anglo American Plc Тони О`Нил на конференции Mines and Money в Лондоне.

По его словам, Anglo American делает ставку на роботизацию, которая позволит повысить производительность труда, снизить издержки и отрицательное влияние на окружающую среду.

"Отрасль, которую все знают на данный момент, станет неузнаваемой через пять-семь лет", - цитирует его выступление Sydney Morning Herald.

Anglo American разрабатывает крупные меднорудные месторождения, в компании работает около 87 тыс. человек. Ее "дочка" Anglo American Platinum является крупнейшим производителем платины в мире.

В роботизацию производства активно инвестируют и другие крупные горнодобывающие компании, включая BHP и Barrick Gold.