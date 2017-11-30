Министр по делам объединения Южной Кореи Чхо Мен Ген заявил в четверг, что провокационный действия Пхеньяна могут испортить праздничную атмосферу зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году, сообщают южнокорейские СМИ.

"Если Северная Корея пойдет на провокационные действия в то время, как будут приближаться Олимпийские игры, то она нанесет смертельный удар по Олимпиаде", - сказал Чхо Мен Ген.

"Очень важно, чтобы зимние игры в Пхенчхане прошли в спокойной атмосфере", - добавил он.

Кроме того, южнокорейский министр выразил обеспокоенность в связи с тем, что проведение Олимпиады может совпасть с ежегодными военными учениями Южной Кореи и США, против которых решительно выступает Пхеньян.

"Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане и военные учения Южной Кореи и США могут совпасть, и важной задачей является урегулирование этого вопроса", - отметил Чхо Мен Ген.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в южнокорейском военном ведомстве ранее сообщало, что Сеул может попросить перенести проведение военных учений. Однако в администрации президента страны отметили, что пока никаких решений по этому вопросу не принималось.

Ранее на этой неделе в КНДР заявили, что успешно провели пуск межконтинентальнуой баллистической ракеты "Хвасон-15". Согласно утверждениям Пхеньяна, эта ракета способна достичь любого района на территории США.

XXIII Зимние Олимпийские игры должны пройти с 9 по 25 февраля 2018 года, а зимние Паралимпийские игры - с 9 по 18 марта 2018 года.