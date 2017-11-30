В ЕС принят союзный бюджет на 2018 год

Совет ЕС и Европарламент одобрили в четверг достигнутое 18 ноября 2017 года соглашение по бюджету Евросоюза на 2018 год, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Бюджет ЕС на 2018 год установлен на уровне 160,1 млрд евро. Это на 0,2% больше по сравнению с бюджетом ЕС 2017 года с учетом поправок последних месяцев", - говорится в коммюнике.

"Суммарные выплаты составят 144,7 млрд евро, что на 14,1% больше, чем в 2017 году. Платежи значительно увеличиваются, поскольку ожидается, что реализация программ 2014-2020 гг. достигнет полной скорости в 2018 году", - отмечается в сообщении.