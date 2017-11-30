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Дальнее зарубежье 30.11.2017 17:30

В ЕС принят союзный бюджет на 2018 год

Совет ЕС и Европарламент одобрили в четверг достигнутое 18 ноября 2017 года соглашение по бюджету Евросоюза на 2018 год, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Бюджет ЕС на 2018 год установлен на уровне 160,1 млрд евро. Это на 0,2% больше по сравнению с бюджетом ЕС 2017 года с учетом поправок последних месяцев", - говорится в коммюнике.

"Суммарные выплаты составят 144,7 млрд евро, что на 14,1% больше, чем в 2017 году. Платежи значительно увеличиваются, поскольку ожидается, что реализация программ 2014-2020 гг. достигнет полной скорости в 2018 году", - отмечается в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]