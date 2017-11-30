В Совбезе РФ нет информации о судьбе главаря ИГИЛ аль-Багдади

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сказал, что не располагает информацией о судьбе лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

"Не знаю, не располагаю такой информацией", - сказал Н.Патрушев, отвечая на вопрос "Интерфакса", известно ли в Совбезе РФ о возможном местонахождении террориста и о том, жив ли он.

В начале ноября иракские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что аль-Багдади жив и находится в сирийском городе Абу-Кемаль. По их данным, главарь ИГ до последнего времени скрывался в иракской провинции Анбар близ границы с Сирией.

Ранее неоднократно сообщалось о предполагаемом уничтожении аль-Багдади.

В Минобороны РФ заявляли, что в конце мая в Сирии в результате удара ВКС РФ был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.