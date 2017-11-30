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Дальнее зарубежье 30.11.2017 16:36

Китайский спецпосланник, видимо, не смог повлиять на "Маленького Ракетчика" в КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, судя по всему, недавние усилия Пекина по оказанию влияния на КНДР в вопросе о ракетной и ядерной программе, не принесли плодов.

"Китайский посланник, который недавно вернулся из Северной Кореи, видимо, не смог повлиять на Маленького Ракетчика (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). С трудом верится, что его народ (в КНДР - ИФ) и военные мирятся с тем, что им приходится жить в столь ужасных условиях", - написал он в "Твиттере".

Вместе с тем, Д.Трамп напомнил, что Москва и Пекин осудили проведенный на этой неделе пуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.

"Россия и Китай осудили пуск", - отметил президент США.

Ранее в ноябре сообщалось, что спецпосланник председателя КНР Сун Тао провел четырехдневную поездку в Северную Корею, в ходе которой обсуждал региональные проблемы.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]