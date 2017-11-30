Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, судя по всему, недавние усилия Пекина по оказанию влияния на КНДР в вопросе о ракетной и ядерной программе, не принесли плодов.

"Китайский посланник, который недавно вернулся из Северной Кореи, видимо, не смог повлиять на Маленького Ракетчика (лидера КНДР Ким Чен Ына - ИФ). С трудом верится, что его народ (в КНДР - ИФ) и военные мирятся с тем, что им приходится жить в столь ужасных условиях", - написал он в "Твиттере".

Вместе с тем, Д.Трамп напомнил, что Москва и Пекин осудили проведенный на этой неделе пуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты.

"Россия и Китай осудили пуск", - отметил президент США.

Ранее в ноябре сообщалось, что спецпосланник председателя КНР Сун Тао провел четырехдневную поездку в Северную Корею, в ходе которой обсуждал региональные проблемы.