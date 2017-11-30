Минск является последовательным сторонником взаимодействия в рамках ОДКБ - Лукашенко

Белоруссия является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил белорусский президент Александр Лукашенко, открывая заседание в узком составе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Минске.

"Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации, всестороннего повышения результативности ее деятельности и укрепления авторитета на международной арене", - приводит слова А.Лукашенко пресс-служба президента.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит во Дворце Независимости. Главы государств поочередно прибыли к месту проведения мероприятия, где их приветствовал А.Лукашенко. После церемонии совместного фотографирования они направились на переговоры в узком составе.

По информации пресс-службы, заседание продолжилось в закрытом формате.

На переговорах в узком составе президенты обсудят тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. Затем в формате пленарного заседания стороны рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе проекты различных деклараций и решений, тематику обеспечения текущей деятельности организации, отметили в пресс-службе.

На саммите будут подведены итоги белорусского председательства в ОДКБ в 2017 году.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.