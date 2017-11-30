Минск является последовательным сторонником взаимодействия в рамках ОДКБ - Лукашенко

Белоруссия является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил белорусский президент Александр Лукашенко, открывая заседание в узком составе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Минске.
"Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации, всестороннего повышения результативности ее деятельности и укрепления авторитета на международной арене", - приводит слова А.Лукашенко пресс-служба президента.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит во Дворце Независимости. Главы государств поочередно прибыли к месту проведения мероприятия, где их приветствовал А.Лукашенко. После церемонии совместного фотографирования они направились на переговоры в узком составе.
По информации пресс-службы, заседание продолжилось в закрытом формате.
На переговорах в узком составе президенты обсудят тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. Затем в формате пленарного заседания стороны рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе проекты различных деклараций и решений, тематику обеспечения текущей деятельности организации, отметили в пресс-службе.
На саммите будут подведены итоги белорусского председательства в ОДКБ в 2017 году.
В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация
Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга
Нефть дорожает на сигналах продления сделки ОПЕК, но февральская Brent ниже $63 за баррель
Строительство ж/д ветки в Афганистан началось в Туркмении в рамках транспортного коридора "Лазурит"
Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ