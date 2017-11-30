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СНГ 30.11.2017 18:16

Минск является последовательным сторонником взаимодействия в рамках ОДКБ - Лукашенко

Белоруссия является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил белорусский президент Александр Лукашенко, открывая заседание в узком составе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Минске.

"Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации, всестороннего повышения результативности ее деятельности и укрепления авторитета на международной арене", - приводит слова А.Лукашенко пресс-служба президента.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит во Дворце Независимости. Главы государств поочередно прибыли к месту проведения мероприятия, где их приветствовал А.Лукашенко. После церемонии совместного фотографирования они направились на переговоры в узком составе.

По информации пресс-службы, заседание продолжилось в закрытом формате.

На переговорах в узком составе президенты обсудят тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. Затем в формате пленарного заседания стороны рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе проекты различных деклараций и решений, тематику обеспечения текущей деятельности организации, отметили в пресс-службе.

На саммите будут подведены итоги белорусского председательства в ОДКБ в 2017 году.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОДКБ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]