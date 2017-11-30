Патруль СММ ОБСЕ вторые сутки не может проинспектировать поселок под Горловкой - украинские саперы не разминировали дорогу

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в четверг вновь не посетил поселок Травневое Бахмутского района на окраине Горловки Донецкой области из-за того, что саперы не проверили разминирование дороги.

"Сегодня, находясь в районе к югу от Травневого, патруль ОБСЕ вновь пытался попасть в поселок. Однако ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травневому", - сообщается в микроблоге СММ ОБСЕ в соцсети Twitter.

29 ноября сообщалось, что патруль СММ ОБСЕ не смог посетить поселок Травневое из-за того, что саперы не получали приказ разминировать поселок.