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СНГ 30.11.2017 18:31

Патруль СММ ОБСЕ вторые сутки не может проинспектировать поселок под Горловкой - украинские саперы не разминировали дорогу

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в четверг вновь не посетил поселок Травневое Бахмутского района на окраине Горловки Донецкой области из-за того, что саперы не проверили разминирование дороги.

"Сегодня, находясь в районе к югу от Травневого, патруль ОБСЕ вновь пытался попасть в поселок. Однако ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травневому", - сообщается в микроблоге СММ ОБСЕ в соцсети Twitter.

29 ноября сообщалось, что патруль СММ ОБСЕ не смог посетить поселок Травневое из-за того, что саперы не получали приказ разминировать поселок.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]