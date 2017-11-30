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Регион 30.11.2017 18:41

В Грузии сменился омбудсмен

Грузинский парламент в четверг утвердил на пост Народного защитника Грузии (омбудсмена) кандидатуру Нино Ломджария, занимавшей ранее должность заместителя генерального аудитора республики.

Н.Ломджария избрана на пост омбудсмена сроком на пять лет.

Она окончила Тбилисский госуниверситет по специальности правоведение, затем училась в США. В 2005 году работала в НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии". В 2011 году стала исполнительным директором НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии". С ноября 2016 года занимала пост заместителя генерального аудитора Грузии.

Представители действующих властей Грузии были недовольны работой прежнего омбудсмена Учи Нануашвили, который не раз критиковал действия властей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОМБУДСМЕН, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]