Меркель, Шульц и Зеехофер по приглашению президента ФРГ проведут вечером переговоры по формированию коалиции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер встретятся в четверг для обсуждения возможности формирования правительства ФРГ, пишет немецкая газета "Хандельсблатт".
Ожидается, что переговоры стартуют в 20:00 по местному времени (22:00 МСК).
Темой переговоров, которые были созваны президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, станет вопрос о готовности как блока ХДС/ХСС, так и СДПГ к формированию правительства.
По сообщению немецкого журнала "Шпигель", достижение договоренности с социал-демократами станет "борьбой А.Меркель за выживание на политической арене".
"А.Меркель должна сделать все, что от нее зависит, для достижения соглашения (с СДПГ - ИФ). Только это соглашение сможет поддержать стабильность в стране", - отмечает "Шпигель".
На прошлой неделе сорвались переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции. Социал-демократы не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к переговорам.
По итогам прошедших в 24 сентября выборов, блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.
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