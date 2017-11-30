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Дальнее зарубежье 30.11.2017 19:01

Меркель, Шульц и Зеехофер по приглашению президента ФРГ проведут вечером переговоры по формированию коалиции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер встретятся в четверг для обсуждения возможности формирования правительства ФРГ, пишет немецкая газета "Хандельсблатт".

Ожидается, что переговоры стартуют в 20:00 по местному времени (22:00 МСК).

Темой переговоров, которые были созваны президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, станет вопрос о готовности как блока ХДС/ХСС, так и СДПГ к формированию правительства.

По сообщению немецкого журнала "Шпигель", достижение договоренности с социал-демократами станет "борьбой А.Меркель за выживание на политической арене".

"А.Меркель должна сделать все, что от нее зависит, для достижения соглашения (с СДПГ - ИФ). Только это соглашение сможет поддержать стабильность в стране", - отмечает "Шпигель".

На прошлой неделе сорвались переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции. Социал-демократы не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к переговорам.

По итогам прошедших в 24 сентября выборов, блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]