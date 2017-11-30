ОДКБ подготовила единый список террористических организаций

Страны Организации Договора о коллективной безопасности подготовили единый список террористических организаций, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в четверг в Минске.

"Очень важным является тот факт, что в ОДКБ подготовили единый список террористических организаций", - приводит слова В.Макея госСМИ республики.

При этом министр с сожалением констатировал, что сегодня в мире некоторые государства, организации делят террористов на "хороших" и "плохих", говоря о том, что надо сотрудничать с первыми в борьбе против вторых.

"Не бывает хороших или плохих. Есть террористическая угроза, с которой нужно бороться. Считаю, что мы в этом тоже очень серьезно продвинулись, но предстоит еще многое сделать", - сказал В.Макей.

Он добавил, что в отличие от других региональных международных организаций "в ОДКБ существует абсолютное единство взглядов относительно необходимости тесной кооперации по борьбе с этими новыми вызовами и угрозами".