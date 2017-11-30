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СНГ 30.11.2017 19:27

ОДКБ подготовила единый список террористических организаций

Страны Организации Договора о коллективной безопасности подготовили единый список террористических организаций, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в четверг в Минске.

"Очень важным является тот факт, что в ОДКБ подготовили единый список террористических организаций", - приводит слова В.Макея госСМИ республики.

При этом министр с сожалением констатировал, что сегодня в мире некоторые государства, организации делят террористов на "хороших" и "плохих", говоря о том, что надо сотрудничать с первыми в борьбе против вторых.

"Не бывает хороших или плохих. Есть террористическая угроза, с которой нужно бороться. Считаю, что мы в этом тоже очень серьезно продвинулись, но предстоит еще многое сделать", - сказал В.Макей.

Он добавил, что в отличие от других региональных международных организаций "в ОДКБ существует абсолютное единство взглядов относительно необходимости тесной кооперации по борьбе с этими новыми вызовами и угрозами".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, ТЕРРОРИСТЫ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]