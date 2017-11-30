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Дальнее зарубежье 30.11.2017 19:47

ЕС принимает меры против мошенничества с системой НДС

Еврокомиссия обнародовала новые меры, призванные улучшить защиту системы налога на добавленную стоимость в Евросоюзе от махинаций и закрыть лазейки для мошенничества с НДС в крупных размерах.

"Мы знаем, что мошенничество с НДС может быть источником финансирования преступных деяний, в том числе терроризма", - заявил комиссар ЕС по экономике и финансовым делам, налогообложению и таможне Пьер Московиси, представляя в четверг нововведения журналистам.

"Борьба с этим (мошенничеством с НДС - ИФ) требует гораздо более эффективного, чем сейчас, обмена информацией между компетентными национальными органами, и сегодняшние предложения помогут этому, - продолжал он. - Например, эксперты Еврофиска по борьбе с мошенничеством получат доступ к данным о регистрации автомобилей от государств-членов, помогая отрезать один из основных источников мошенничества с НДС, связанный с продажами новых и подержанных автомобилей".

Хотя налоговые органы стран ЕС и сейчас обмениваются некоторой информацией о трансграничных продажах, этот обмен в значительной степени основан на ручной обработке информации. К тому же информация об НДС и разведданные об организованных преступных группах, замеченных в серьезных случаях мошенничества с НДС, не поступают систематически от национальных союзным правоохранительным органам.

Новые меры предусматривают обмен важнейшей информацией об импорте. Сейчас товар может поступить из-за пределов ЕС в одну из его стран и не облагаться там НДС, с тем чтобы налог был уплачен в стране конечного назначения. Это создает удобство для добросовестных компаний, но открывает лазейку для мошенников. Новая система предусматривает обязательный обмен сведениями о ввезенном в ЕС товаре между налоговыми и таможенными органами всех государств-членов.

Система единого налога на добавленную стоимость играет важную роль в едином рынке ЕС. Он является основным и растущим источником доходов, превысив в 2015 году триллион евро или 7% союзного ВВП.

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Тэги: ЕС, НДС, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]