ЕС принимает меры против мошенничества с системой НДС

Еврокомиссия обнародовала новые меры, призванные улучшить защиту системы налога на добавленную стоимость в Евросоюзе от махинаций и закрыть лазейки для мошенничества с НДС в крупных размерах.
"Мы знаем, что мошенничество с НДС может быть источником финансирования преступных деяний, в том числе терроризма", - заявил комиссар ЕС по экономике и финансовым делам, налогообложению и таможне Пьер Московиси, представляя в четверг нововведения журналистам.
"Борьба с этим (мошенничеством с НДС - ИФ) требует гораздо более эффективного, чем сейчас, обмена информацией между компетентными национальными органами, и сегодняшние предложения помогут этому, - продолжал он. - Например, эксперты Еврофиска по борьбе с мошенничеством получат доступ к данным о регистрации автомобилей от государств-членов, помогая отрезать один из основных источников мошенничества с НДС, связанный с продажами новых и подержанных автомобилей".
Хотя налоговые органы стран ЕС и сейчас обмениваются некоторой информацией о трансграничных продажах, этот обмен в значительной степени основан на ручной обработке информации. К тому же информация об НДС и разведданные об организованных преступных группах, замеченных в серьезных случаях мошенничества с НДС, не поступают систематически от национальных союзным правоохранительным органам.
Новые меры предусматривают обмен важнейшей информацией об импорте. Сейчас товар может поступить из-за пределов ЕС в одну из его стран и не облагаться там НДС, с тем чтобы налог был уплачен в стране конечного назначения. Это создает удобство для добросовестных компаний, но открывает лазейку для мошенников. Новая система предусматривает обязательный обмен сведениями о ввезенном в ЕС товаре между налоговыми и таможенными органами всех государств-членов.
Система единого налога на добавленную стоимость играет важную роль в едином рынке ЕС. Он является основным и растущим источником доходов, превысив в 2015 году триллион евро или 7% союзного ВВП.
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