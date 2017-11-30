ЕС будет инвестировать в Африку, чтобы африканская молодежь оставалась работать на континенте - Юнкер

Партнерство Африканского и Европейского союзов складывается на равноправных условиях при уважении достоинства каждой стороны, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Очень долгое время было принято так, что европейцы давали уроки африканцам. Это время прошло. Мы прибыли не для того, чтобы давать уроки нашим африканским друзьям, но также и не для того, чтобы получать уроки, а вести разговор на равных", - сказал Ж.-К.Юнкер в четверг на пресс-конференции по завершении саммита Африканский союз - ЕС в Абиджане (Кот д`Ивуар).
Он напомнил, что Европа является надежным партнером Африки, так как Европейский союз остается первым инвестором на континенте. В африканской внешней торговле 41% приходится на Европу.
Глава Еврокомиссии подчеркнул значение, которое стороны придают работе с молодежью. Молодежь, по его словам, "была в центре дебатов" на саммите. Африка, сказал он, - это континент молодежи, где 60% населения моложе 25 лет.
По его словам, Евросоюз должен еще больше инвестировать в Африку, используя фонд внешних инвестиций около 44 млрд евро, для помощи "на местах" африканским партнерам с целью не допустить того, чтобы молодежь пускалась в опасный путь незаконных мигрантов в Европу.
"Нужно инвестировать на местах в работу для молодежи, чтобы она могла найти свое счастье в Африке. И то же касается учрежденного нами целевого фонда для Африки в 3,2 млрд евро", - отметил глава Еврокомиссии.
Он также сообщил о дискуссиях о ситуации африканских мигрантов в Ливии, которые велись на саммите в разных форматах, в том числе с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"Мы договорились о создании рабочей группы, составленной из представителей ООН, Африканского союза и Европейского союза. В этом плане, как и в других, мы будем интенсифицировать наши отношения", - пообещал председатель Еврокомиссии.
Ж.-К.Юнкер также выразил убеждение, что объединенными силами ЕС и Африканский союз могут добиться многого.
В ответ на просьбу прокомментировать высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанное накануне, о том, что могла бы быть предпринята силовая военная или полицейская операция против контрабандистов людей, глава ЕК сказал: "Мне трудно дать ответ на этот вопрос, потому что Европейский союз и Еврокомиссия не располагают полномочиями в военной области. Это государствам-членам реагировать на то, что вчера предложил президент Макрон".
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