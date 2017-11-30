Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных

Британские потребители подали групповой иск против Google в лондонский суд, обвинив компанию в нарушении правил сбора персональных данных 5,4 млн пользователей iPhone. Свою инициативу они назвали Google You Owe Us ("Google, вы нам должны").

Как пишет Financial Times, главным инициатором иска стал экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ричард Ллойд.

В официальном заявлении Google You Owe Us, распространенном в четверг, говорится, что это первый иск к крупной технологической компании в Великобритании в связи с нарушениями в сфере персональных данных.

Истцы утверждают, что Google собирала данные пользователей в браузере Safari в обход защитных настроек iPhone, устанавливаемых по умолчанию.

Google не считает, что у потребителей есть какие-либо основания для иска. "Мы будем его оспаривать", - говорится в пресс-релизе компании.