Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных

Британские потребители подали групповой иск против Google в лондонский суд, обвинив компанию в нарушении правил сбора персональных данных 5,4 млн пользователей iPhone. Свою инициативу они назвали Google You Owe Us ("Google, вы нам должны").
Как пишет Financial Times, главным инициатором иска стал экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ричард Ллойд.
В официальном заявлении Google You Owe Us, распространенном в четверг, говорится, что это первый иск к крупной технологической компании в Великобритании в связи с нарушениями в сфере персональных данных.
Истцы утверждают, что Google собирала данные пользователей в браузере Safari в обход защитных настроек iPhone, устанавливаемых по умолчанию.
Google не считает, что у потребителей есть какие-либо основания для иска. "Мы будем его оспаривать", - говорится в пресс-релизе компании.
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