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Это интересно 30.11.2017 17:24

Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных

Британские потребители подали групповой иск против Google в лондонский суд, обвинив компанию в нарушении правил сбора персональных данных 5,4 млн пользователей iPhone. Свою инициативу они назвали Google You Owe Us ("Google, вы нам должны").

Как пишет Financial Times, главным инициатором иска стал экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ричард Ллойд.

В официальном заявлении Google You Owe Us, распространенном в четверг, говорится, что это первый иск к крупной технологической компании в Великобритании в связи с нарушениями в сфере персональных данных.

Истцы утверждают, что Google собирала данные пользователей в браузере Safari в обход защитных настроек iPhone, устанавливаемых по умолчанию.

Google не считает, что у потребителей есть какие-либо основания для иска. "Мы будем его оспаривать", - говорится в пресс-релизе компании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, GOOGLE, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]