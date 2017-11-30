Евросоюз составит и опубликует список стран, которые по его мнению, служат "налоговым раем", способствуют уклонению от налогов резидентов стран ЕС, сообщил в четверг на пресс-конференции член Еврокомиссии по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.
Он сообщил, что список будет утвержден и обнародован в следующий вторник Советом министров экономики и финансов ЕС. Он составляется на основе информации, которую представят все страны-члены союза.
"Это первый этап нашей борьбы с уклонением от налогов и "налоговым раем". И это абсолютно фундаментальный этап", - сказал он.
По его словам, для борьбы с уклонением от налогов и бегством денег в офшоры необходима, прежде всего, транспарентность и гласность. Публикация списка "должна дать сигнал всему миру, что ЕС - это пример фискальной транспарентности".
Сама по себе транспарентность должна возыметь сдерживающее воздействие на уклонение от налогов, но возможны и "правовые последствия для стран, которые в этом списке".
П.Московиси отрицательно ответил на вопрос о существовании в самом ЕС стран, являющихся "налоговым раем".
"Все страны ЕС соответствуют международным критериям в области налогообложения и не могут быть в списке, - сказал он. - Но это не значит, что нигде в ЕС нет агрессивной практики оптимизации налогов. Поэтому ответ: нет, в ЕС не существует "налогового рая"; да, есть проблемы уклонения от налогов".
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