Евросоюз составит и опубликует список стран, которые по его мнению, служат "налоговым раем", способствуют уклонению от налогов резидентов стран ЕС, сообщил в четверг на пресс-конференции член Еврокомиссии по экономике и финансовым делам Пьер Московиси.

Он сообщил, что список будет утвержден и обнародован в следующий вторник Советом министров экономики и финансов ЕС. Он составляется на основе информации, которую представят все страны-члены союза.

"Это первый этап нашей борьбы с уклонением от налогов и "налоговым раем". И это абсолютно фундаментальный этап", - сказал он.

По его словам, для борьбы с уклонением от налогов и бегством денег в офшоры необходима, прежде всего, транспарентность и гласность. Публикация списка "должна дать сигнал всему миру, что ЕС - это пример фискальной транспарентности".

Сама по себе транспарентность должна возыметь сдерживающее воздействие на уклонение от налогов, но возможны и "правовые последствия для стран, которые в этом списке".

П.Московиси отрицательно ответил на вопрос о существовании в самом ЕС стран, являющихся "налоговым раем".

"Все страны ЕС соответствуют международным критериям в области налогообложения и не могут быть в списке, - сказал он. - Но это не значит, что нигде в ЕС нет агрессивной практики оптимизации налогов. Поэтому ответ: нет, в ЕС не существует "налогового рая"; да, есть проблемы уклонения от налогов".