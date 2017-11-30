Tabaterra наладит производство сигарет в Сумгайыте

ЗАО «Tabaterra» построит на территории Сумгайытского химического промышленного парка предприятие по производству сигарет, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.
«ЗАО «Tabaterra» получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Компания планирует построить современное предприятие по производству сигарет. Производственная мощность предприятия составит 7 млрд сигарет в год», - сообщили в министерстве.
В министерстве отметили, что на предприятии в три смены будут работать 200 человек.
Tabaterra стала 13-ым резидентом парка.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Инвестиции в проекты, реализуемые резидентами парка, оцениваются в $1,8 млрд.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Б.Рустамбеков
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