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Бизнес и законодательство 30.11.2017 17:33

Tabaterra наладит производство сигарет в Сумгайыте

ЗАО «Tabaterra» построит на территории Сумгайытского химического промышленного парка предприятие по производству сигарет, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

«ЗАО «Tabaterra» получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Компания планирует построить современное предприятие по производству сигарет. Производственная мощность предприятия составит 7 млрд сигарет в год», - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что на предприятии в три смены будут работать 200 человек.

Tabaterra стала 13-ым резидентом парка.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Инвестиции в проекты, реализуемые резидентами парка, оцениваются в $1,8 млрд.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХИМПРОМПАРК, СИГАРЕТЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]