Более 400 морпехов США в ближайшее время будут выведены из Сирии

США в ближайшее время выведут более 400 морских пехотинцев, которые два с половиной месяца находились в Сирии, заявил в четверг представитель операции США и союзных сил "Непоколебимая решимость" Райан Диллон.

"Первый батальон, 10-й морской полк прибыл сюда 15 сентября нынешнего года, заменив предыдущее подразделение. Морские пехотинцы поддерживали партнеров по коалиции артиллерийским огнем во время борьбы с боевиками "Исламского государства" в Ракке. Когда город был освобожден, и террористы отступили, поступил приказ направить подразделение домой", - сообщил представитель командования.

"Отправка домой этого подразделения - знак реального прогресса в регионе", - добавил он, подчеркнув, что оставшиеся силы США продолжат борьбу с боевиками ИГ, чтобы предотвратить возрождение террористического движения.