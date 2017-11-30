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Дальнее зарубежье 30.11.2017 20:29

Более 400 морпехов США в ближайшее время будут выведены из Сирии

США в ближайшее время выведут более 400 морских пехотинцев, которые два с половиной месяца находились в Сирии, заявил в четверг представитель операции США и союзных сил "Непоколебимая решимость" Райан Диллон.

"Первый батальон, 10-й морской полк прибыл сюда 15 сентября нынешнего года, заменив предыдущее подразделение. Морские пехотинцы поддерживали партнеров по коалиции артиллерийским огнем во время борьбы с боевиками "Исламского государства" в Ракке. Когда город был освобожден, и террористы отступили, поступил приказ направить подразделение домой", - сообщил представитель командования.

"Отправка домой этого подразделения - знак реального прогресса в регионе", - добавил он, подчеркнув, что оставшиеся силы США продолжат борьбу с боевиками ИГ, чтобы предотвратить возрождение террористического движения.

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Тэги: СИРИЯ, США, МОРПЕХИ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]