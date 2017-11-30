Баку и Анкара 1 декабря обсудят Преференциальное торговое соглашение – глава Минэкономики Азербайджана

Баку и Анкара проведут 1 декабря обсуждения по проекту Преференциального торгового соглашение, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"1 декабря Азербайджан и Турция обсудят Преференциальное торговое соглашение. Подписание этого документа приведет к росту взаимного товарооборота", - заявил Ш.Мустафаев в четверг в Стамбуле на встрече с турецким коллегой Нихатом Зейбекчи.
По его словам, в январе-сентябре 2017 года взаимный товарооборот увеличился на 7%.
При этом министры отметили наличие перспектив для расширения экономических связей.
"На встрече также были обсуждены вопросы привлечения турецких инвесторов к деятельности в промышленных и агропарках в Азербайджане, транзитных перевозок, расширения торговых связей", - отмечает Минэкономики Азербайджана.
А.Азизов
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