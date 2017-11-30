Премьер-министр Великобритании в четверг вновь заявила, что считает "неправильными" действия президента США Дональда Трампа, поделившегося в своем "Твиттере" сообщениями ультраправой британской организации Britain First.
"Тот факт, что мы сотрудничаем, не значит, что мы боимся высказаться, когда считаем, что США поступают неправильно", - заявила она на пресс-конференции в столице Иордании Аммане, где она находится с визитом.
"Я отчетливо даю понять: делиться сообщениями Britain First было неправильно", - добавила премьер-министр.
"Britain First - это распространяющая ненависть организация, которая хочет посеять раздор и недоверие в нашем обществе", - также сказала Т.Мэй.
Она отметила, что "британские мусульмане - это мирные, законопослушные люди, которые сами становились жертвами террористических актов со стороны ультраправых".
"Есть и такие, которые совершают террористические акты во имя ислама, но это (происходит) не во имя ислама", - добавила глава британского правительства.
Накануне представитель Т.Мэй в Лондоне уже заявил, что в офисе премьер-министра считают "неправильным" поступок президента США.
Кроме того, ранее ситуацию вокруг страницы президента США Дональда Трампа в "Твиттере" обсудили в парламенте Великобритании. При этом член парламента Чука Умунна в связи с публикациями в микроблоге Д.Трампа призвал отозвать приглашение для президента США посетить Великобританию с официальным визитом. Позднее к этому призыву присоединился мэр Лондона Садик Хан.
Д.Трамп в среду опубликовал три сообщения заместителя лидера британской ультра-правой политической организации Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в "Твиттере".
В этих сообщениях содержатся видеозаписи, которые, согласно "Твиттеру", могут носить деликатный характер. Видео озаглавлены "Группа исламистов сталкивает подростка с крыши и забивает его до смерти", "Мусульманин разрушает статую Девы Марии" и "Мусульманский иммигрант бьет голландского мальчика на костылях".
Американские и британские СМИ отмечали, что "антимусульманские" публикации в "Твиттере" президента вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности.
Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация
Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга
Нефть дорожает на сигналах продления сделки ОПЕК, но февральская Brent ниже $63 за баррель
Строительство ж/д ветки в Афганистан началось в Туркмении в рамках транспортного коридора "Лазурит"
Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ