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Дальнее зарубежье 30.11.2017 18:27

Мэй критикует антиисламские публикации Трампа в "Твиттере"

Премьер-министр Великобритании в четверг вновь заявила, что считает "неправильными" действия президента США Дональда Трампа, поделившегося в своем "Твиттере" сообщениями ультраправой британской организации Britain First.

"Тот факт, что мы сотрудничаем, не значит, что мы боимся высказаться, когда считаем, что США поступают неправильно", - заявила она на пресс-конференции в столице Иордании Аммане, где она находится с визитом.

"Я отчетливо даю понять: делиться сообщениями Britain First было неправильно", - добавила премьер-министр.

"Britain First - это распространяющая ненависть организация, которая хочет посеять раздор и недоверие в нашем обществе", - также сказала Т.Мэй.

Она отметила, что "британские мусульмане - это мирные, законопослушные люди, которые сами становились жертвами террористических актов со стороны ультраправых".

"Есть и такие, которые совершают террористические акты во имя ислама, но это (происходит) не во имя ислама", - добавила глава британского правительства.

Накануне представитель Т.Мэй в Лондоне уже заявил, что в офисе премьер-министра считают "неправильным" поступок президента США.

Кроме того, ранее ситуацию вокруг страницы президента США Дональда Трампа в "Твиттере" обсудили в парламенте Великобритании. При этом член парламента Чука Умунна в связи с публикациями в микроблоге Д.Трампа призвал отозвать приглашение для президента США посетить Великобританию с официальным визитом. Позднее к этому призыву присоединился мэр Лондона Садик Хан.

Д.Трамп в среду опубликовал три сообщения заместителя лидера британской ультра-правой политической организации Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в "Твиттере".

В этих сообщениях содержатся видеозаписи, которые, согласно "Твиттеру", могут носить деликатный характер. Видео озаглавлены "Группа исламистов сталкивает подростка с крыши и забивает его до смерти", "Мусульманин разрушает статую Девы Марии" и "Мусульманский иммигрант бьет голландского мальчика на костылях".

Американские и британские СМИ отмечали, что "антимусульманские" публикации в "Твиттере" президента вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности.

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Тэги: МЭЙ, ТРАМП, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]