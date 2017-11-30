Квирикашвили отложил визит в Армению

Официальный Тбилиси отменил ранее планировавшийся официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"По просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии в Армению отложен на неопределенное время. Визит состоится после утверждения парламентом Грузии нового состава правительства", - сообщает пресс-служба армянского правительства.
Ранее в правительстве Армении сообщали, что премьер Грузии Г.Квирикашвили посетит Армению с официальным визитом 1 декабря по приглашению премьера Армении Карена Карапетяна.
Как сообщалось, Г.Квирикашвили предложил произвести структурные и кадровые изменения в правительстве Грузии.
Говоря о сроках утверждения в парламенте представленных изменений в правительстве, спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 13 ноября, что "парламент полностью завершит работу над законопроектом и проведет процедуру объявления вотума доверия правительству в конце декабря или январе будущего года".
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