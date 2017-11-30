Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Афганистана Мухаммед Ашраф Гани прибыл в четверг с рабочим визитом в Азербайджан.
А.Гани примет участие в VII Министерской конференции стран-участниц «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая состоится 30 ноября – 1 декабря в Баку.
Кроме этого, в рамках визита А.Гани Азербайджан и Афганистан планируют подписать 5 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
В конференции «Безопасность и экономическая привязанность в укрепленном сердце Азии» примут участие страны и международные организации, поддерживающие «Сердце Азии - Стамбульский процесс».
Перед началом конференции 30 ноября в азербайджанской столице состоится заседание высокопоставленных официальных лиц.
Проведение конференций по проблемам Центральной Азии, и конкретно Афганистана, было совместной инициативой Афганистана и Турции. Стамбульский процесс был запущен в ноябре 2011 года, как платформа для обсуждения региональных проблем. В частности, вопросов обеспечения безопасности, политической и экономической кооперации между Афганистаном, его соседями и региональными партнерами в борьбе против общих угроз, включая антитеррористическую и антинаркотическую деятельность, борьбу с бедностью и экстремизмом путем осуществления шести "Мер по укреплению доверия".
Процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня.
Сопредседателем в 2017 году в Сердце Азии – Стамбульский процесс по Афганистану является Азербайджан.
Ф.Исазаде
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