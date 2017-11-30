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ТЭК 30.11.2017 19:10

Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м

"Газпром" увеличивает закупки природного газа в Узбекистане и Казахстане до примерно 20 млрд куб. м в 2017 и 2018 году, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

Он отметил, что решение о "некотором увеличении" закупок было принято на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с президентами Казахстана и Узбекистана.

В 2016 году "Газпром" купил для поставки в страны дальнего зарубежья в Казахстане (12,7 млрд куб. м) и Узбекистане (4,3 млрд куб. м). Еще 2,1 млрд куб. м составили закупки центральноазиатского газа для поставок в Киргизию и Казахстан.

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Тэги: РОССИЯ, АЗИЯ, ГАЗ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]