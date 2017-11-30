Газпром увеличивает закупки газа в Узбекистане и Казахстане в 2017 и 2018 гг до 20 млрд куб. м

"Газпром" увеличивает закупки природного газа в Узбекистане и Казахстане до примерно 20 млрд куб. м в 2017 и 2018 году, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

Он отметил, что решение о "некотором увеличении" закупок было принято на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с президентами Казахстана и Узбекистана.

В 2016 году "Газпром" купил для поставки в страны дальнего зарубежья в Казахстане (12,7 млрд куб. м) и Узбекистане (4,3 млрд куб. м). Еще 2,1 млрд куб. м составили закупки центральноазиатского газа для поставок в Киргизию и Казахстан.