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Apple может перейти на собственные контроллеры питания для смартфонов

Apple Inc. разрабатывает собственные схемы управления питанием для смартфонов и может сократить закупки таких микросхем у внешних партнеров уже в ближайшие месяцы, пишет Nikkei со ссылкой на информированные источники.

Акции британско-германской Dialog Semiconductor, поставляющей Apple этот вид чипов, подешевели в четверг на 23% на торгах во Франкфурте, до минимума за 1,5 года, но к 17:15 мск сократили падение до 15%. Для Dialog американская компания является основным заказчиком, обеспечивающим почти три четверти выручки.

"Деловые отношения соответствуют обычному ходу хозяйственной деятельности", - заявили Financial Times в пресс-службе Dialog.

Ранее в этом году Apple, которая в своей продукции стремится к закрытым схемам, прекратила отношения с британской Imagination Technologies Group Plc, поскольку начала разрабатывать собственные графические ускорители и микропроцессоры. В результате Imagination была продана компании прямых инвестиций Canyon Bridge, якорным партнером которой является гонконгская компания. Цена сделки составляла менее четверти от пиковой стоимости Imagination.

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Тэги: APPLE, ЧИПЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]