Apple может перейти на собственные контроллеры питания для смартфонов

Apple Inc. разрабатывает собственные схемы управления питанием для смартфонов и может сократить закупки таких микросхем у внешних партнеров уже в ближайшие месяцы, пишет Nikkei со ссылкой на информированные источники.

Акции британско-германской Dialog Semiconductor, поставляющей Apple этот вид чипов, подешевели в четверг на 23% на торгах во Франкфурте, до минимума за 1,5 года, но к 17:15 мск сократили падение до 15%. Для Dialog американская компания является основным заказчиком, обеспечивающим почти три четверти выручки.

"Деловые отношения соответствуют обычному ходу хозяйственной деятельности", - заявили Financial Times в пресс-службе Dialog.

Ранее в этом году Apple, которая в своей продукции стремится к закрытым схемам, прекратила отношения с британской Imagination Technologies Group Plc, поскольку начала разрабатывать собственные графические ускорители и микропроцессоры. В результате Imagination была продана компании прямых инвестиций Canyon Bridge, якорным партнером которой является гонконгская компания. Цена сделки составляла менее четверти от пиковой стоимости Imagination.