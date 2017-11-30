Туркмения приступила к строительству железнодорожной линии от своей станции Серхетабат к городу Тургунди в Афганистане, сообщает Государственное информагентство Туркмении.

Как сообщалось, 23 ноября министерство железнодорожного транспорта Туркмении и администрация железнодорожного транспорта Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Туркмения за свой счет проведет коренную модернизацию железнодорожной ветки Серхетабат-Тургунди.

Предусматривается, что этот участок будет построен заново. В целом, вместе с подъездными путями, предстоит проложить 13 км железной дороги, а также обустроить инфраструктуру. Это позволит повысить пропускную способность станции Тургунди. По этой железнодорожной ветке не имеющий выхода к морю Афганистан получает наиболее удобный способ для вывоза своей продукции на внешние рынки и для импорта зарубежных товаров.

Ветка Серхетабад-Тургунди станет частью транспортного коридора Афганистан-Туркмения-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis lazuli, "Лазурит"). Пятистороннее соглашение о создании этого коридора было подписано в ноябре на форуме RECCA VII в Ашхабаде.

Сеть морских, авиа-, автомобильных и железнодорожных маршрутов Lapis lazuli свяжет афганские города Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в провинции Герат, портовый город Туркменбаши в Туркмении, Баку в Азербайджане, Тбилиси, Поти и Батуми в Грузии и города Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим выходом на транспортную систему Европы.

Ранее сообщалось также, что по маршруту из Тургунди в пролив Босфор транспортировка грузов будет занимать 6-7 дней. Торгово-промышленная палата Афганистана (ACCI) ранее отмечала, что коридор Lapis lazuli - самый удобный и дешевый способ транспортировки грузов из Афганистана и других стран Азии в Европу.

Проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной и морской) и таможенную интеграцию стран - участниц, в том числе посредством облегчения таможенного оформления и порядка выдачи деловых виз для бизнесменов.

При этом "Лазурит" вписывается в такие транспортные проекты, как коридор ЦАРЭС-2 (Средиземноморье - Восточная Азия), железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Азиатский международный железнодорожный коридор.

Практическую реализацию проекта ускорит намеченный на ближайшее время ввод в эксплуатацию международного морского порта Туркменбаши.

Институциональными партнерами по проекту коридора Lapis lazuli стоимостью более $2 млрд, выступают такие страны, как Китай, Киргизия, Таджикистан, Иран, Турция, США, а также международный финорганизации - Азиатский банк развития и Всемирный банк.

Помимо указанного маршрута, действует линия Атамурат - Имамназар (оба - Туркмения) - Акина (Афганистан), которая является частью проекта железнодорожной магистрали Туркмения-Афганистан-Таджикистан. Линия была введена в ноябре 2016 года.