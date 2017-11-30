Помпео может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря США

В Белом доме намерены передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления, сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.
Согласно сообщению, план Белого дома по замене Р.Тиллерсона может быть реализован в течение последующих нескольких недель.
По данным издания, пост главы ЦРУ вместо М.Помпео может занять сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
Источник "Нью-Йорк таймс" сообщил, что Т.Коттон ранее заявлял о готовности вступить в должность директора ЦРУ, если ему будет предоставлена такая возможность.
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