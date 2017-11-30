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Дальнее зарубежье 30.11.2017 19:50

Помпео может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря США

В Белом доме намерены передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления, сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.

Согласно сообщению, план Белого дома по замене Р.Тиллерсона может быть реализован в течение последующих нескольких недель.

По данным издания, пост главы ЦРУ вместо М.Помпео может занять сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

Источник "Нью-Йорк таймс" сообщил, что Т.Коттон ранее заявлял о готовности вступить в должность директора ЦРУ, если ему будет предоставлена такая возможность.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЦРУ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]