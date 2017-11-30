Президент Узбекистана подписал указ о недопустимости пыток в судебно-следственной деятельности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности", сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате главы государства.
"Считать недопустимым использование в качестве доказательств по уголовным делам данных, полученных с существенными нарушениями процессуального законодательства или незаконными методами и, соответственно, не имеющих юридической силы", - говорится в указе.
В документе подчеркивается, что речь идет о доказательствах, полученных "с применением пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников".
Указом также запрещено введение дополнительных требований, ограничивающих принцип открытого разбирательства по уголовным делам в судах, кроме случаев, прямо предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом республики.
Предусмотрено ввести уголовную ответственность за фальсификацию доказательств путем внесения заведомо ложных сведений и иных искажений в документы или предметы, принуждения к даче показаний, не соответствующих действительности.
Согласно указу устанавливается порядок, в соответствии с которым задержанное лицо, в отношении которого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, вправе обжаловать в судебном порядке определение о применении данной меры пресечения в течение 72 часов с момента его доставления в соответствующий компетентный орган.
Обращения о применении недозволенных методов при собирании и закреплении доказательств подлежат обязательной проверке органами прокуратуры или судом. Предусмотрено осуществлять обязательную видеозапись процессуальных действий, в частности, осмотра места происшествия (по особо тяжким преступлениям), обыска, проверки показаний на месте события, следственного эксперимента.
Указом генеральной прокуратуре Узбекистана поручено установить строгий надзор за обеспечением законности и неотвратимости ответственности по каждому факту нарушения требований законодательства. В частности, при собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел.
Палатам парламента Узбекистана рекомендовано разработать и утвердить Положение об осуществлении Уполномоченным по правам человека (омбудсманом) парламентского контроля за соблюдением прав и свобод лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания, задержанных и содержащихся под стражей, а также подвергнутых административному аресту.
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