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ТЭК 30.11.2017 20:14

Странам ОПЕК и не-ОПЕК необходимо продолжать скоординированные действия в 2018г для ребалансировки рынка - Новак

Странам ОПЕК и не-ОПЕК необходимо продолжать скоординированные действия в 2018 году для ребалансировки рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на открытии встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене.

"Для ребалансировки рынка нам необходимо продолжить совместные скоординированные действия, которых мы будем придерживаться в 2018 году", - сказал он.

"Вчера состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча мониторингового комитета. Мы пришли к общему пониманию, что наших дальнейших действий ожидают и производители, и потребители", - подчеркнул министр.

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Тэги: ОПЕК, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]