Странам ОПЕК и не-ОПЕК необходимо продолжать скоординированные действия в 2018г для ребалансировки рынка - Новак

Странам ОПЕК и не-ОПЕК необходимо продолжать скоординированные действия в 2018 году для ребалансировки рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на открытии встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене.

"Для ребалансировки рынка нам необходимо продолжить совместные скоординированные действия, которых мы будем придерживаться в 2018 году", - сказал он.

"Вчера состоялась очень конструктивная и плодотворная встреча мониторингового комитета. Мы пришли к общему пониманию, что наших дальнейших действий ожидают и производители, и потребители", - подчеркнул министр.