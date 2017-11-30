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ТЭК 30.11.2017 20:56

Страны не-ОПЕК присоединились к решению картеля о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2018г

Страны не-ОПЕК присоединились к решению картеля о продлении сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов совещания.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти действует до конца марта 2018 года. В четверг днем страны ОПЕК приняли решение продлить действие сделки еще на 9 месяцев.

По данным Bloomberg, Россия и другие участники сделки, не входящие в картель поддержали данное решение.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что несмотря на положительные изменения, рынок нефти еще нуждается в балансировке. "Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе $60 и выше за баррель марки Brent, инвестиции начали уже в 2017 году расти, а до этого они в 2015-2016 годах падали. Тем не менее, мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка, и сегодня практически все выступают за то, что необходимо продлить сделку дополнительно для того, чтобы достичь окончательных целей", - говорил он в интервью РБК ТВ.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]