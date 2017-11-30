Страны не-ОПЕК присоединились к решению картеля о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2018г

Страны не-ОПЕК присоединились к решению картеля о продлении сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов совещания.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти действует до конца марта 2018 года. В четверг днем страны ОПЕК приняли решение продлить действие сделки еще на 9 месяцев.

По данным Bloomberg, Россия и другие участники сделки, не входящие в картель поддержали данное решение.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что несмотря на положительные изменения, рынок нефти еще нуждается в балансировке. "Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе $60 и выше за баррель марки Brent, инвестиции начали уже в 2017 году расти, а до этого они в 2015-2016 годах падали. Тем не менее, мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка, и сегодня практически все выступают за то, что необходимо продлить сделку дополнительно для того, чтобы достичь окончательных целей", - говорил он в интервью РБК ТВ.