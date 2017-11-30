Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможной отставке Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп в четверг ушел от ответа на вопрос о возможном плане Белого дома по передаче поста государственного секретаря, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, нынешнему директору ЦРУ Майку Помпео.

"Он здесь, Рекс здесь", - сказал Д.Трамп в ответ на вопрос: хотите ли вы, чтобы Р.Тиллерсон занимал должность госсекретаря, - заданный одним из журналистов, собравшихся в Белом доме по случаю встречи президента США с наследным принцем Бахрейна.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, М. Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления.

В сообщении отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.