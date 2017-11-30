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Дальнее зарубежье 30.11.2017 21:26

Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможной отставке Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп в четверг ушел от ответа на вопрос о возможном плане Белого дома по передаче поста государственного секретаря, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, нынешнему директору ЦРУ Майку Помпео.

"Он здесь, Рекс здесь", - сказал Д.Трамп в ответ на вопрос: хотите ли вы, чтобы Р.Тиллерсон занимал должность госсекретаря, - заданный одним из журналистов, собравшихся в Белом доме по случаю встречи президента США с наследным принцем Бахрейна.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что в Белом доме планируют передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Р.Тиллерсон, М. Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления.

В сообщении отмечалось, что этот план может быть реализован в течение последующих нескольких недель, а также что ранее в этом году американские СМИ сообщали о напряжённости в отношениях между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном.

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Тэги: США, ТРАМП, ТИЛЛЕРСОН, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]