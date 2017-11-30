Квота сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК останется на уровне октября 2016г в 1,8 млн б/с

Квота общего сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в рамках продления сделки останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, принятом в октябре 2016 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегата.
По его словам Ливия и Нигерия включаются в соглашение о сокращении добычи с 1 января 2018 года.
Ранее участники совещания ОПЕК отмечали, что квота для Ливии может стать 1 млн б/с, для Нигерии - 1,8 млн б/с.
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