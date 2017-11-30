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ТЭК 30.11.2017 21:28

Квота сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК останется на уровне октября 2016г в 1,8 млн б/с

Квота общего сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в рамках продления сделки останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, принятом в октябре 2016 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегата.

По его словам Ливия и Нигерия включаются в соглашение о сокращении добычи с 1 января 2018 года.

Ранее участники совещания ОПЕК отмечали, что квота для Ливии может стать 1 млн б/с, для Нигерии - 1,8 млн б/с.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]