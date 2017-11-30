Азербайджан поддерживает продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2018 года - глава Минэнерго

Азербайджан считает целесообразным продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2018 года, заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"Азербайджан считает целесообразным продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2018 года", - сказал П.Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

Он отметил, что Азербайджан с первого дня присоединился к инициативе ОПЕК по ограничению добычи нефти, и полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению объемов нефтедобычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

"Позиция Азербайджана такова, что продление соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года сделает результаты, достигнутые нами на нефтяном рынке, долгосрочными и укрепит их», - подчеркнул П.Шахбазов.

Глава Минэнерго отметил, что Азербайджан выразил поддержку данной договоренности, поскольку она отвечает интересам республики.

П.Шахбазов также сообщил, что в ходе нынешней министерской встречи был дан анализ ситуации на нефтяном рынке, сложившейся за последний год с момента подписания Венского соглашения в 2016 году. «Также состоялись презентации по ожиданиям темпов развития мировой экономик и по спросу на нефть и нефтепродукты. Кроме того, руководством ОПЕК была дана оценка уровню выполнения странами- участницами соглашения своих обязательств по сокращению добычи нефти. В ходе встречи отмечалась стабилизация нефтяных цен, повышение их уровня до $60-63 за баррель, снижение предложения нефти, относительное сокращение резервов и частичное восстановление баланса на нефтяном рынке благодаря сотрудничеству в рамках ОПЕК+», - отметил он.

В ходе встречи было признано нецелесообразным увеличение объемов ограничения добычи нефти и сохранение обязательств на текущем уровне.

По данным пресс-службы, П.Шахбазов в своем выступлении в рамках встречи отметил, что важным фактором для сохранения цен на нефть на нефтяном рынке является то, что в ближайшей перспективе не прогнозируется роста спроса на нефть, и для сохранения цен на нефть в нынешнем диапазоне должна быть постоянная поддержка.

Он также отметил, что присоединение новых стран к соглашению будет способствовать продвижению данного процесса вперед.

Всего в Вене в четверг приняли участие министры энергетики 32 стран, в том числе 14 стран –членов ОПЕК и 17 стран, не входящих в картель.

«Туркменистан, Узбекистан, Чад, Конго, Египет и Уганда выразили свою поддержку, приняв участие во встрече в качестве наблюдателя», - добавил он.

Н.Аббасова