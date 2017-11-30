Азербайджан поддерживает продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2018 года - глава Минэнерго

Азербайджан считает целесообразным продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2018 года, заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.
"Азербайджан считает целесообразным продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2018 года", - сказал П.Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
Он отметил, что Азербайджан с первого дня присоединился к инициативе ОПЕК по ограничению добычи нефти, и полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению объемов нефтедобычи на 35 тыс. баррелей в сутки.
"Позиция Азербайджана такова, что продление соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года сделает результаты, достигнутые нами на нефтяном рынке, долгосрочными и укрепит их», - подчеркнул П.Шахбазов.
Глава Минэнерго отметил, что Азербайджан выразил поддержку данной договоренности, поскольку она отвечает интересам республики.
П.Шахбазов также сообщил, что в ходе нынешней министерской встречи был дан анализ ситуации на нефтяном рынке, сложившейся за последний год с момента подписания Венского соглашения в 2016 году. «Также состоялись презентации по ожиданиям темпов развития мировой экономик и по спросу на нефть и нефтепродукты. Кроме того, руководством ОПЕК была дана оценка уровню выполнения странами- участницами соглашения своих обязательств по сокращению добычи нефти. В ходе встречи отмечалась стабилизация нефтяных цен, повышение их уровня до $60-63 за баррель, снижение предложения нефти, относительное сокращение резервов и частичное восстановление баланса на нефтяном рынке благодаря сотрудничеству в рамках ОПЕК+», - отметил он.
В ходе встречи было признано нецелесообразным увеличение объемов ограничения добычи нефти и сохранение обязательств на текущем уровне.
По данным пресс-службы, П.Шахбазов в своем выступлении в рамках встречи отметил, что важным фактором для сохранения цен на нефть на нефтяном рынке является то, что в ближайшей перспективе не прогнозируется роста спроса на нефть, и для сохранения цен на нефть в нынешнем диапазоне должна быть постоянная поддержка.
Он также отметил, что присоединение новых стран к соглашению будет способствовать продвижению данного процесса вперед.
Всего в Вене в четверг приняли участие министры энергетики 32 стран, в том числе 14 стран –членов ОПЕК и 17 стран, не входящих в картель.
«Туркменистан, Узбекистан, Чад, Конго, Египет и Уганда выразили свою поддержку, приняв участие во встрече в качестве наблюдателя», - добавил он.
Н.Аббасова
Президент Афганистана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Баку, Анкара и Исламабад готовы активизировать совместные усилия в сфере обеспечения безопасности - декларация
Баку, Анкара и Исламабад договорились о невозможности использования своих территорий друг против друга
Британские пользователи iPhone судятся с Google из-за сбора персональных данных
Турпоток из России в Турцию вырос почти в шесть раз за 10 месяцев 2017 года
Охрана Трампа потратила $145 тыс. на машины для гольфа за 10 месяцев
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных зданий в Сабирабаде и на обустройство в городе
В Нахчыване начались учения снайперов
В Гобустане будут проведены работы по благоустройству на 3 млн манатов
Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможной отставке Тиллерсона
Тиллерсон отменил выступление в связи с сообщениями о его возможной замене - СМИ
Apple может перейти на собственные контроллеры питания для смартфонов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Посол США станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Габале состоялся семинар для учителей русского языка и литературы. Фоторепортаж
В Баку открылась выставка Джамали Рахманлы «Вдохновение странника»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ