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ТЭК 01.12.2017 00:00

Участники соглашения ОПЕК+ на встрече в июне могут при необходимости поднять вопрос о корректировке квот

Участники соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК могут на встрече в июне поднять вопрос о корректировке квот добычи, если будет такая необходимость, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на итоговой пресс-конференции в Вене.

"У нас запланирована встреча в июне. И есть опция о возможности корректировки соглашения, если возникнет такая необходимость", - сказал министр.

Позже он уточнил, что речь идет о возможности изменений квот на добычу нефти странами-участницами соглашения.

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Тэги: ОПЕК, КВОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]