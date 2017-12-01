Участники соглашения ОПЕК+ на встрече в июне могут при необходимости поднять вопрос о корректировке квот

Участники соглашения об ограничении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК могут на встрече в июне поднять вопрос о корректировке квот добычи, если будет такая необходимость, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на итоговой пресс-конференции в Вене.

"У нас запланирована встреча в июне. И есть опция о возможности корректировки соглашения, если возникнет такая необходимость", - сказал министр.

Позже он уточнил, что речь идет о возможности изменений квот на добычу нефти странами-участницами соглашения.