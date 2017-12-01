Сеул и Вашингтон не обсуждали меры военного воздействия на КНДР - офис президента Южной Кореи

Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров не обсуждали военный сценарий решения северокорейской проблемы, заявил журналистам представитель администрации южнокорейского президента на условиях анонимности.
"Я не могу обсуждать все детали о телефонных переговоров лидеров двух стран, но могу подтвердить, что не звучало предполагаемых вариантов и не велось обсуждение военных мер", - сказал чиновник.
Он добавил, что "в телефонных беседах никогда не упоминался вопрос морской блокады" Северной Кореи.
По словам представителя администрации, Южная Корея и США "не принимают декларативного заявления Северной Кореи о том, что она стала ядерной державой".
Как ранее сообщил Белый дом, в четверг Д.Трамп и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили дальнейшие меры воздействия на Пхеньян после недавнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.
Стороны подтвердили приверженность стремлению вернуть северокорейский режим на путь денуклеаризации "любой ценой" и готовность к поиску новых способов давления на Пхеньян.
Эта была вторая беседа президентов после ракетного пуска Северной Кореи, осуществленного в ночь на среду.
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