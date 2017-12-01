Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0167 RUR   0.0291 GBR   2.2895 TRY   0.4297

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Дальнее зарубежье 01.12.2017 09:17

Сеул и Вашингтон не обсуждали меры военного воздействия на КНДР - офис президента Южной Кореи

Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров не обсуждали военный сценарий решения северокорейской проблемы, заявил журналистам представитель администрации южнокорейского президента на условиях анонимности.

"Я не могу обсуждать все детали о телефонных переговоров лидеров двух стран, но могу подтвердить, что не звучало предполагаемых вариантов и не велось обсуждение военных мер", - сказал чиновник.

Он добавил, что "в телефонных беседах никогда не упоминался вопрос морской блокады" Северной Кореи.

По словам представителя администрации, Южная Корея и США "не принимают декларативного заявления Северной Кореи о том, что она стала ядерной державой".

Как ранее сообщил Белый дом, в четверг Д.Трамп и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили дальнейшие меры воздействия на Пхеньян после недавнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Стороны подтвердили приверженность стремлению вернуть северокорейский режим на путь денуклеаризации "любой ценой" и готовность к поиску новых способов давления на Пхеньян.

Эта была вторая беседа президентов после ракетного пуска Северной Кореи, осуществленного в ночь на среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, МЕРЫ


Похожие новости


Южная Корея хочет перенести совместные с США учения, чтобы они не совпали с Олимпиадой Сеул и Вашингтон снимают ограничения на мощь боезарядов южнокорейских баллистических ракет - Мун Чжэ Ин Около 15 тыс. полицейских обеспечивают безопасность Сеула на период визита президента США Трамп во вторник отправится с визитом в Южную Корею В Пхеньяне обещают ответить на учения США и Южной Кореи: "на огонь огнем" Южная Корея и США договорились активизировать координацию действий по Северной Корее

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]