Сеул и Вашингтон не обсуждали меры военного воздействия на КНДР - офис президента Южной Кореи

Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров не обсуждали военный сценарий решения северокорейской проблемы, заявил журналистам представитель администрации южнокорейского президента на условиях анонимности.

"Я не могу обсуждать все детали о телефонных переговоров лидеров двух стран, но могу подтвердить, что не звучало предполагаемых вариантов и не велось обсуждение военных мер", - сказал чиновник.

Он добавил, что "в телефонных беседах никогда не упоминался вопрос морской блокады" Северной Кореи.

По словам представителя администрации, Южная Корея и США "не принимают декларативного заявления Северной Кореи о том, что она стала ядерной державой".

Как ранее сообщил Белый дом, в четверг Д.Трамп и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили дальнейшие меры воздействия на Пхеньян после недавнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Стороны подтвердили приверженность стремлению вернуть северокорейский режим на путь денуклеаризации "любой ценой" и готовность к поиску новых способов давления на Пхеньян.

Эта была вторая беседа президентов после ракетного пуска Северной Кореи, осуществленного в ночь на среду.