Манат к доллару за 11 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 8%

Манат по отношению к доллару в январе-ноябре 2017 года укрепился на 3,99%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных Центрального банка.
При этом в ноябре 2017 года курс манат к доллару укрепился на 0,0059% (в октябре текущего года курс маната к доллару оставался стабильным).
Средний курс маната к доллару в ноябре составил 1,7002 AZN/$1, что соответствует показателю за октябрь текущего года.
В январе-ноябре текущего года манат по отношению к евро подешевел на 8,17%. При этом в ноябре наблюдалась тенденция удешевления маната к евро – нацвалюта Азербайджана подешевела на 2,02% (в октябре манат к евро укрепился на 1,3%).
Как сообщалось ранее, в 2016 году манат к доллару подешевел на 13,6%.
А.Азизов
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