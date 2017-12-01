Манат к доллару за 11 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 8%

Манат по отношению к доллару в январе-ноябре 2017 года укрепился на 3,99%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных Центрального банка.

При этом в ноябре 2017 года курс манат к доллару укрепился на 0,0059% (в октябре текущего года курс маната к доллару оставался стабильным).

Средний курс маната к доллару в ноябре составил 1,7002 AZN/$1, что соответствует показателю за октябрь текущего года.

В январе-ноябре текущего года манат по отношению к евро подешевел на 8,17%. При этом в ноябре наблюдалась тенденция удешевления маната к евро – нацвалюта Азербайджана подешевела на 2,02% (в октябре манат к евро укрепился на 1,3%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году манат к доллару подешевел на 13,6%.

А.Азизов