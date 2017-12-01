Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0167 RUR   0.0291 GBR   2.2895 TRY   0.4297

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 3 Дек 11° 4 Дек 11°

Макроэкономика 01.12.2017 09:18

Манат к доллару за 11 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 8%

Манат по отношению к доллару в январе-ноябре 2017 года укрепился на 3,99%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных Центрального банка.

При этом в ноябре 2017 года курс манат к доллару укрепился на 0,0059% (в октябре текущего года курс маната к доллару оставался стабильным).

Средний курс маната к доллару в ноябре составил 1,7002 AZN/$1, что соответствует показателю за октябрь текущего года.

В январе-ноябре текущего года манат по отношению к евро подешевел на 8,17%. При этом в ноябре наблюдалась тенденция удешевления маната к евро – нацвалюта Азербайджана подешевела на 2,02% (в октябре манат к евро укрепился на 1,3%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году манат к доллару подешевел на 13,6%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАНАТ, ДОЛЛАР, УКРЕПЛЕНИЕ


Похожие новости


Доллар к манату в январе-сентябре 2017г подешевел на 4% - Центробанк Манат к доллару за 10 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 6% Манат к доллару за 9 месяцев укрепился на 4%, к евро - подешевел на 7,4% Курс манат/доллар на 2 октября - 1,7002 AZN/$1 Курс манат/доллар на 29 сентября - 1,7002 AZN/$1 Курс манат/доллар на 28 сентября - 1,7002 AZN/$1

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]