Не менее 12 человек погибли в результате атаки на университет в Пакистане, почти 40 ранены

По меньшей мере 12 человек, в том числе трое нападавших, погибли в результате атаки на пакистанский Сельскохозяйственный университет в городе Пешаваре в пятницу, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что остальные девять погибших - студенты. Еще 37 человек получили ранения. Среди пострадавших - семь студентов, охранник и сотрудник полиции.

По словам шефа городской полиции Тахира Хана, к настоящему моменту спецоперация завершена, трое нападавших ликвидированы.

Ответственность за нападение взяли на себя члены запрещенной в Пакистане группировки "Техрик-и-Талибан".

Утром в пятницу боевики в масках ворвались на территорию университета и открыли огонь. По словам очевидцев, были слышны звуки двух взрывов.