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Дальнее зарубежье 01.12.2017 11:16

Не менее 12 человек погибли в результате атаки на университет в Пакистане, почти 40 ранены

По меньшей мере 12 человек, в том числе трое нападавших, погибли в результате атаки на пакистанский Сельскохозяйственный университет в городе Пешаваре в пятницу, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что остальные девять погибших - студенты. Еще 37 человек получили ранения. Среди пострадавших - семь студентов, охранник и сотрудник полиции.

По словам шефа городской полиции Тахира Хана, к настоящему моменту спецоперация завершена, трое нападавших ликвидированы.

Ответственность за нападение взяли на себя члены запрещенной в Пакистане группировки "Техрик-и-Талибан".

Утром в пятницу боевики в масках ворвались на территорию университета и открыли огонь. По словам очевидцев, были слышны звуки двух взрывов.

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Тэги: ПАКИСТАН, УНИВЕРСИТЕТ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]