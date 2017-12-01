Баку продолжит оказывать поддержку Кабулу по всех сферах – глава МИД Азербайджана

Азербайджан выступает за урегулирование конфликтов в мире в рамках норм и принципов международного права, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

"Азербайджан на протяжении долгих лет страдает от агрессии Армении. Поэтому мы придает большое значение миру, безопасности и стабильности. Мы выступаем за целостность, суверенитет и незыблемость границ стран. Азербайджан также за урегулирование конфликтов в рамках норм и принципов международного права", - сказал Э.Мамедъяров в пятницу на конференции "Безопасность и экономическая привязанность в укрепленном сердце Азии", в которой принимают участие страны и международные организации, поддерживающие "Сердце Азии - Стамбульский процесс".

По его словам, конференция "Сердце Азии - Стамбульский процесс" - это платформа для обеспечения мира и безопасности не только в Афганистане, но и во всем регионе. "Мы будем продолжать поддерживать Афганистан во всех сферах", - добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что обеспечение безопасности в Афганистане, внесет вклад в будущее региона. "Мы организовали для Афганистана ряд тренингов по электронному правительству и сфере ИКТ. Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и реализация проекта Lapis lazuli ("Лазурит"), откроет большие возможности в регионе. Эти проекты позволят многократно увеличить объемы грузоперевозок", - отметил он.

Ф.Исазаде